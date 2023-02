Dezimierte Bensheimer sind mit 4:4 zufrieden

Bergstraße. Mit der ersten Runde in 2023 ging für die Spieler in den Bergsträßer Schachmannschaften eine zweimonatige Liga-Pause zu Ende. Vielen Spielern merkte man eine gewisse Wintermüdigkeit noch an. Insgesamt gab es in den verschiedenen Klassen kaum Überraschungen.

In der Landesklasse Süd steht drei Runden vor Saisonende bereits fest, dass nach langer Zeit endlich wieder ein Bergsträßer Team den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen wird. Der SC Lorsch gewann mit 5:3 im Verfolgerduell bei der SG Rödermark/Eppertshausen und verbesserte sich auf dem zweiten Platz hinter dem dominanten SK Bickenbach.

SC Lorsch ist jetzt Zweiter Die erste Mannschaft des Schachclubs Lorsch hat am sechsten Spieltag der Landesklasse 5:3 das Verfolgerduell bei der SG Rödermark/Eppertshausen gewonnen und rückt dadurch auf den zweiten Tabellenplatz vor. Wie bei den Auseinandersetzungen der beiden Teams in den vergangenen Jahren entwickelte sich ein spannendes Match zwischen zwei gleichwertigen Gegnern. Auch wenn das Ergebnis für den SC Lorsch ausfiel, wäre auch ein Unentschieden im Bereich des Möglichen gewesen. Der Sieg ist in erster Linie einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken, ging doch in diesem Wettkampf lediglich eine einzige Partie verloren. Bei drei Siegpunkten von Jochen Wilhelm, Markus Meiser und Ralph Reinhardt reichten die Remis’ von Danny Schmidt, Michael Janson, Benedikt Gremm und Andreas Degenhardt. Die Lorscher haben nun neun Punkte, die Verfolger Steinbach und Rödermark/Eppertshausen jeweils sieben. Tabellenführer Bickenbach ist mit zwölf Punkten enteilt. red

Das 4:4 von Bensheim II beim bislang punktlosen Tabellenletzten Kelsterbach war keineswegs enttäuschend für die SG 31, denn die Bensheimer starteten mit 0:1, weil sie nur mit sieben Spielern antreten konnten (u.a. mussten beide Spitzenspieler ersetzt werden). Torsten Warnk, abermals in Bestform, ist die größte Stütze der Mannschaft und zurzeit der zweitbeste Punktesammler in der Liga. Weitere Siege von Konstantin Meister und Steffen Jakob sowie die beiden Unentschieden von Jürgen Renger und Manuel Simrock sicherten Bensheim II das verdiente Remis.

In der Bezirksoberliga brachte Spitzenreiter Bickenbach II dem Tabellenzweiten SC Lorsch II mit 6,5:1,5 deutlich die erste Saisonniederlage bei. Nur mit sieben Mann (Hajo Clara musste absagen) gelang den Schachfreunden Heppenheim ein glückliches 4:4 beim SV Biblis. Thomas Meltz, Hermann Füßler, Torsten Beyert und Peter Schmitt holten je Remis, während Joachim Bund und Gerhard Ried einen vollen Punkt erspielten. Weiter auf das erste Erfolgserlebnis wartet Schlusslicht SK Einhausen nach der Niederlage in Fürth.

Die nur mit vier Mannschaften besetzte Bezirksklasse hatte bereits ihren vorletzten Spieltag. Hier hat die SG Bensheim III die besten Karten auf den ersehnten Aufstieg, denn im Spitzenspiel wurde Bickenbach III bezwungen und damit die Tabellenführung ausgebaut.

Weg von den Abstiegsrängen

In der Verbandsliga Süd kam die SG Bensheim mit dem 4,5:3,5 gegen Spitzenreiter Dietzenbach zu dem dringend erforderlichen Sieg, so dass sie sich zunächst von einem Abstiegsplatz verabschieden konnte. Nach einer schnellen Niederlage am Spitzenbrett behielten die anderen SG-Spieler die Nerven. Obwohl Bensheim lange einem Rückstand hinterherlaufen musste, sicherten letztlich die Siege von Harald Stelzer, Werner Riebel und Joker Phil Thomsen sowie die Remis’ von Tobias Wenner, Gerhard Bosbach und Michael Uhl den knappen Erfolg. red