Für den VfR Fehlheim steht am heutigen Samstag (4.) das nächste Duell im Abstiegskampf an. In der Tischtennis-Regionalliga ist ab 17.30 Uhr Einigkeit Süchteln zu Gast in der AKG-Schulsporthalle. Die Grün-Weißen stehen aktuell auf dem Relegationsrang, punktgleich mit Stadtallendorf, das zurzeit am beliebten rettenden Ufer verweilen darf. Als Sechster in der Zehner-Liga befindet sich Süchteln

