Die TSV Auerbach schließt heute Abend den zehnten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga ab. Der Aufsteiger empfängt im heimischen Weiherhausstadion (19.30 Uhr) den FC Fürth und möchte mit einem Sieg Boden in der Tabelle gutmachen. Bei einem Erfolg könnten sich die Schützlinge von Giuliano Tondo bis auf den siebten Tabellenplatz vorschieben und dementsprechend motiviert gehen die Rot-Weißen in

...