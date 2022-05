Lorscher Kegler sind stolz auf ihre Weltmeisterinnen

Lorsch. Reichlich mit Medaillen dekoriert kehrten die Bundesliga-Keglerinnen Luisa Ebert und Jennifer Sommer von Kriemhild Lorsch bzw. der SG Lorsch/Bensheim von der U 23-Weltmeisterschaft in Elva/Estland zurück. Vereinsmitglieder bereiteten ihren zwei jüngsten Erstliga-Spielerinnen einen herzlichen Empfang am Frankfurter Flughafen und drückten ihren Stolz über die Leistungen aus. Ebert und Sommer trugen sicht nur zum WM-Titelgewinn mit der Mannschaft mit einem Weltrekord bei, sondern Luisa Ebert wurde auch noch Einzelweltmeisterin und sicherte sich zudem Silber im Tandem- sowie im Kombinations-Wettbewerb.

Zum Mannschaftstriumph mit der Bestmarke von 3650 Kegel trugen Luisa Ebert als zweite Spielerin hervorragende 629 und Jennifer Sommer als Schlussspielerin sehr gute 565 LP bei. Zudem kamen Bianca Zimmermann (653), Saskia Gubitz (586), Selina Thiem (597) und Melina Russ (620) zum Einsatz. Außerdem holte auch das männliche U 23-Team den Titel.

Bei der Tandem-Konkurrenz kam es in der zweiten Runde zum deutschen Duell zwischen Luisa Ebert, die zusammen mit Bianca Zimmermann spielte, und Jennifer Sommermit ihrer Partnerin Selina Fuhrmann. Nachdem sie dieses knapp für sich entscheiden hatten, kämpften sich Ebert/Zimmermann bis ins Finale vor, in dem sie hauchdünn im Sudden Victory gegen ein slowenisches Duo unterlagen und somit Vize-Weltmeister wurden.

Für die Einzel-Entscheidung am Finaltag hatten sich über die Ergebnisse beim Teamwettbewerb neben Lusia Ebert (629) aus deutscher Sicht noch Bianca Zimmermann (653), Melina Russ (620) und Selina Thiem (597) qualifiziert. Ebert startete im letzten Durchgang der besten Vier aus der Qualifikation. Zu diesem Zeitpunkt waren 627 Kegel das Maß der Dinge.

Die Lorscher Spielerin erzielte auf der ersten Bahn 161, auf der zweiten phänomenale 182, auf der dritten gute 142 sowie auf der vierten und letzten Bahn sehr gute 157 LP. Zusammen ergab dies 642 Kegel, womit sich Luisa Ebert überraschend zur Einzelweltmeisterin kürte. Bianca Zimmermann komplettierte das Podium als sehr gute Dritte (623).

Und dies hatte auch erfreuliche Auswirkungen auf die Kombinations-Wertung dieser Weltmeisterschaften. Hier trug Bianca Zimmermann mit 1276 LP (653 plus 623) den vergoldeten Sieg davon, während sich Luisa Ebert als Zweitplatzierte mit 1271 LP (629 plus 642) über eine weitere Silbermedaille freuen konnte. Bestens abgerundet wurde das für Deutschland sehr erfolgreiches Event mit dem Sieg in der Nationenwertung. Nicht nur für die Lorscher Spielerinnen mit ihrem Anhang wird es eine unvergessliche WM-Woche in Estland bleiben. red/hs

