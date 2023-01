Linskänderin Kockel verlängert bei den Flames

Bensheim. Erfreuliche Nachricht gleich zum Jahresbeginn bei den Flames: Rückraumspielerin Leonie Kockel (21) wird dem Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach über die laufende Saison hinweg erhalten bleiben. Die Linkshänderin und die Vereinsverantwortlichen einigten sich auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. Kockel wechselte zur Spielzeit 2020/21 von Borussia Dortmund an die Bergstraße.

Nach einem Jahr mit mehreren Verletzungen wollte sie in der Runde 2021/22 wieder voll angreifen, doch gleich im Auftaktspiel beim Thüringer HC zog sie sich einen Kreuzbandriss zu, der das frühzeitige Saisonaus bedeutete. Nach überstandener Verletzung ist sie voller Tatendrang nun zurück im Flames-Kader. Am Samstag (7.) um 19 Uhr steht für Bensheim/Auerbach das Hessenderby in Bad Wildungen an.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Flames jubeln nach Achterbahnfahrt Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Flames soll es Spaß machen Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1