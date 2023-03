Lindenfels springt an Reichenbach vorbei

Bergstraße. Der SV Lindenfels ist in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A auf den zweiten Platz vorgesprungen. Der Sportverein kam im Heimspiel gegen die SG Nordheim/Wattenheim mit 4:1 zum erwarteten Heimsieg und zog dadurch an der sieglosen SG Reichenbach (verlor bereits am Donnerstagabend mit 1:2 in Mörlenbach) vorbei. Der Endstand vermutet eine klare Angelegenheit für die Burgstädter, diese taten sich gegen den erwartet schweren Gegner aber lange Zeit schwer.

„Die Spielgemeinschaft hat ihr Heil in der Offensive gesucht, ging sogar früh in Führung und hat es verstanden, uns vor allem im ersten Spielabschnitt immer wieder unter Stress zu setzen. Zwar gelang uns dann durch Lennart Schneider schnell der Ausgleich, aber wir konnten nicht den erhofften Druck aufbauen und so dauerte es bis Mitte der zweiten Hälfte, bis wir die Partie mit dem 2:1 durch ein Eigentor der Gäste schließlich ganz auf unsere Seite drehen konnten“, zog SVL-Coach Kevin Schröder nach dem Schlusspfiff Bilanz.

SV Lindenfels: Fiedler - Sossna, Philii Höly, Hördt, Meister, Wörle, Turu, Schneider, Fendrich, Schmitt, Prikel. - Eingewechselt: Arras, Klische, Stöcker.

Tore: 0:1 Grunder (11.), 1:1, 4:1 Schneider (19., 78.), 2:1 Reis (69./Eigentor), 3:1 Hördt (78.). - Schiedsrichter: Goldmann (Griesheim).- Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Schneider / Reis. net

ISC Fürth – VfR Fehlheim II 1:3. Der Auswärtssieg der Fehlheimer Reserve war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, was an zwei Faktoren lag. Auf der einen Seite präsentierte sich der VfR spiel- und kampfstark, auf der anderen Seite lieferten die Gastgeber eine schwache Vorstellung ab und konnten sich am Ende bei den „Ladehemmungen“ der Gäste bedanken, dass das Endergebnis nicht noch deutlicher ausfiel.

„Das war heute eine richtig gute Vorstellung meiner Mannschaft, die von der ersten Minute konzentriert zu Werke ging. In der Defensive haben wir dabei gut gestanden und nichts zugelassen und in der Offensive ist es uns gelungen, Druck zu erzeugen und Chancen herauszuspielen. Hätten wir diese noch effektiver genutzt, dann wäre für uns auch ein höherer Sieg drin gewesen“, berichtet VfR-II- Coach Marco John.

VfR Fehlheim II: Benes - Kittel, Akin, Schuchmann, Kocak, Schäfer, Blome, Karadoruk, Gutjahr, Helmling, Huseinovic. - Eingewechselt: Wieland, Zocco, Reinhradt.

Tore: 0:1 Schäfer (7.), 0:2, 0:3 Schuchmann (36., 54.), 1:3 Emre Gözübüyük (89.). - Stephan (Güntherfürst). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Gözübüyük, Yapicilar / Benes, Kittel. net