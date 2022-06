Für den FC 07 Bensheim steht bereits heute Abend (19.45 Uhr) das finale Saisonspiel in der Fußball-Gruppenliga beim SV Nauheim an. Auf Wunsch des SVN wurde die Partie vom Sonntag vorgezogen. „Das kommt uns nicht ungelegen“, sagt FC 07-Trainer Andy Zehnbauer mit Blick auf eine nun um einige Tage längere Sommerpause für sein Team. Bereits in der ersten Juli-Woche starten die Nullsiebener in die

...