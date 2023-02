Klare Niederlage mit positiven Aspekten

Bensheim. Die A-Jugend der HSG Bensheim war in ihrem Auswärtsspiel in der Handball-Bezirksoberliga bei der HSG Rüsselsheim chancenlos und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen. Nach 60 Minuten stand es 47:33 (28:17) für den Tabellenführer, der Bensheimer Nachwuchs, der ohne vier Stammspieler und mit Unterstützung der B-Jugend antreten musste, verkaufte sich trotz des deutlichen Endergebnisses dennoch teuer.

Vor allem Torhüter Konrad Pinkernell, der eigentlich bei der B-Jugend zwischen den Pfosten steht, lieferte eine starke Vorstellung ab und zeigte sehenswerten Paraden.

Den zweiten Spielabschnitt konnten die Bensheimer spielerisch fast ausgeglichen gestalten, mit zunehmender Spieldauer ließ jedoch die Konzentration nach und es schlichen sich zu viele technische Fehler ein. Erfreuliche Tatsache: Jeder Spieler der HSG trug sich in die Torschützenliste eintragen.

Tore f. Bensh.: Vötterl (10/3), Seitz (3), Kara (1), Rebenich (4), Mohler (4), Herzog (3), Kuch (1), Rybakov (1), Fischer (6/1). lew

Weibl. D-Jugend, Bezirksoberliga: TGB Darmstadt – HSG Bensheim/Auerbach 10:40 (4:18). Die Gäste kamen gut ins Spiel und zeigten viele schöne Spielzüge. Ihren Gegenspielerinnen ließen sie kaum eine Möglichkeit, aufs Tor zu werfen. Ihre Ballgewinne nutzten die HSG-Mädels konsequent, Tor um Tor setzten sie sich ab. Auch in der zweiten Halbzeit hatte der Tabellenführer den Gegner fest im Griff, auch wenn der eine oder andere lange Pass nach vorne zur freien Mitspielerin nicht immer ankam. Am Sonntag gastieren die D-Flames zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten HSG Weiterstadt. – Für Bensheim spielten: Matilda Mehner (8), Sarah Huber, Emilia Grimm (2), Sarah Hofmann (3), Eva Achtmann (3), Mila Rettig (1), Marie Krauß (5), Mara Dirion (8), Carla Wehner (3), Annika Will (6), Darija Ramonaite (1). red