Kim Naidzinavicius kehrt zurück zu den Flames

Bergstraße. Der HSG Bensheim/Auerbach ist für die nächste Bundesliga-Saison ein spektakulärer Transfer geglückt. Ex-Nationalspielerin Kim Naidzinavicius kehrt vom Deutschen Meister SG BBM Bietigheim an die Bergstraße zurück. Bei den Flames, für die sie bereits von 2008 bis 2011 in der 2. Liga auflief, unterschrieb sie einen Dreijahresvertrag.

Der Kontakt der Rückraum-Mitte-Spielerin zu den Flames ist nie abgerissen. Wenn es ihre Zeit zuließ, war sie immer ein gerngesehener Gast in der Weststadthalle. „Ich freue mich riesig darauf, wieder zurück nach Bensheim zu kommen. Nach nun sieben erfolgreichen Jahren in Bietigheim bin ich noch mal bereit für eine neue Herausforderung.

Ich bin den Verantwortlichen, allen voran Michael Geil (Flames-Geschäftsführer, Anm. d. Red), unglaublich dankbar für den Einsatz und den Willen, der aufgebracht wurde, um diesen Wechsel zu ermöglichen. Ich freue mich auf das familiäre Umfeld, die Zuschauer in der Weststadthalle und vor allem auf die sportlichen Aufgaben, die auf uns zukommen.

Ich bin glücklich, ab Juli ein Teil dieses Teams zu sein“, wird Kim Naidzinavicius in einer Pressemitteilung der Flames zitiert. Kim Naidzinavicius stammt aus dem hessischen Gelnhausen und wechselte als 17-Jährige von der TSG Ober-Eschbach zur HSG Bensheim/Auerbach. Bei den Flames avancierte sie zur Leistungsträgerin. Nach dem Abitur am AKG Bensheim wechselte sie von der Zweiten in die Erste Liga zu Bayer Leverkusen und lernte dort von 2012 bis ’14 bereits Heike Ahlgrimm als Trainerin der Werkselfen kennen.

Nach fünf Jahren in Leverkusen schloss sich Kim Naidzinavicius der SG BBM Bietigheim an, wo sie aktuell ihre siebte Saison spielt. Mit dem Topteam aus Schwaben wurde die Rückraumakteurin dreimal Deutscher Meister (2017, 2019 und 2022), zweimal DHB-Pokalsieger (2021 und 2022), viermal DHB-Supercup-Sieger (2017, 2019, 2021 und 2022) und gewann 2022 die EHF European League.

Kim Naidzinavicius bestritt 21 U 18-Länderspiele und 57 U 20-Länderspiele und wurde 2008 mit der U 20 Weltmeisterin. 2012 feierte sie ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft. In 118 Länderspielen erzielte sie 315 Tore. Von 2018 bis zu ihrem Rücktritt im Februar 2021 war Kim Naidzinavicius außerdem Kapitänin der DHB-Auswahl.

„Kim ist die Mega-Verstärkung für uns, das wissen wir. Wenn sich so eine Spielerin für uns entscheidet, dann ist das etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kim. Ich habe sie in Leverkusen schon bei ihren ersten Schritten in der Bundesliga begleitet.

Dass Kim jetzt wieder zurück nach Bensheim kommt, ist für uns eine riesengroße Ehre. Sie hat noch mal richtig Bock mit uns durchzustarten und ist natürlich die Verstärkung, die wir brauchen. Kim ist eine Entlastung für unseren Rückraum und etwas ganz Cooles für Bensheim“, berichtet die Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm mit Stolz.

Geschäftsführer Michael Geil ist glücklich und stolz über den gelungenen Coup. „Dass sich Kim für uns entschieden hat, bestätigt, dass wir mit unserem Konzept und unseren Werten auf dem richtigen Weg sind.

Eine herausragende Handballerin und ein großartiger Mensch kommt in die Flames-Familie zurück. Sie hat uns vor zwölf Jahren nach unserer ersten Teilnahme am Final Four verlassen und kommt nach unserer zweiten Teilnahme zurück. Das sind Geschichten, die der Handball schreibt.“ red