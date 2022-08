Jetzt fällt bei den Flames auch noch Vanessa Fehr aus

Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Handball-Bundesliga der Frauen vergrößern sich die personellen Probleme bei der HSG Bensheim/Auerbach. Torhüterin Vanessa Fehr zog sich am vergangenen Wochenende in der Partie bei der Sport-Union Neckarsulm einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu und wird mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Zudem verlängert sich die Ausfallzeit von Isabell

...