Henning Jaecks in München dabei

Bensheim. Als Organisator von Radcross-Veranstaltungen in Bensheim macht Henning Jaecks regelmäßig eine gute Figur; nun greift er selbst bei einem bedeutenden Rennen ins Geschehen ein. Bei den deutschen Crossmeisterschaften am Wochenende (14./15.) in München stellt er sich der Konkurrenz in der Masters-2-Klasse (So. 13.20 Uhr/40 Minuten Renndauer). Zudem geht mit Sascha Starker bei der Herren-Elite (So. 14.30 Uhr/60 Min.) ein weiteres Mitglied des GGEW Racing-Teams für die SSG Bensheim auf die 2,8 Kilometer lange Strecke im Olympiapark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Elite-Frauenwettbewerb (Sa. 14.40 Uhr/50 Min.) vertreten Hannah-Charlotte Frickenstein und Diana Steffenhagen vom RSV Seeheim die Bergsträßer Farben. Nachwuchs-Nationalfahrer Louis Leidert mischt bei den U19-Junioren mit (So. 11.25 Uhr/40 Min.). Der Auerbacher startet für ein nordrhein-westfälisches Team, da er das Sportinternat Köln besucht. hs