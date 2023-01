Nach sieben Niederlagen in Folge in der Basketball-Regionalliga will der VfL Bensheim endlich die Kurve kriegen. Im Heimspiel gegen MTV Stuttgart soll am heutigen Samstag (18 Uhr, AKG-Halle Weiherhaus) der ersehnte Sieg her. Wie es geht, durfte das Team von Trainer Thorsten Schulz schon einmal erleben: Im Hinspiel gab es im Schwabenland einen überraschenden 95:84 (56:38)-Erfolg.

