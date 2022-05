Bensheim. Drei Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft begann die SG BBM Bietigheim ihr „Schaulaufen“ in der Handball-Bundesliga der Frauen mit einem 36:27 (19:14)-Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach. Vor 450 Zuschauern in der Weststadthalle hielten die Flames tapfer dagegen, erst in den letzten Minuten wuchs der Rückstand auf neun Tore an.

Damit gelang es dem Team

...