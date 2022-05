In welchem Zustand erwarten die Bundesliga-Handballerinen der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (7.) um 18 Uhr die SG BBM Bietigheim zum Gastauftritt in der Weststadthalle? Zweifel, dass die Bietigheimerinnen gestern Abend im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg den Titel drei Runden vor Abschluss eingetütet haben, bestanden im Vorfeld nicht. Die Frage ist vielmehr, wie das Starensemble die

...