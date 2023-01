Die Feierlichkeiten dauerten deutlich länger als nach einem gewöhnlichen Bundesliga-Sieg. Im Anschluss an den 34:33 (17:21)-Erfolg im DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund machten die Flames die gesamte Weststadthalle zur Partyzone: Der Einzug ins Final Four wurde in allen Ecken der Arena betanzt und besungen.

Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach hatten nach einem

...