Flames starten mit zwei Siegen ins eigene Turnier

Handball. Sieben Frauenhandball-Bundesligisten sowie Zweitligist Frisch Auf Göppingen spielen am Wochenende in der Bensheimer Weststadthalle um den Dentsply Sirona Cup. Gastgeber HSG Bensheim/Auerbach hat am ersten Turniertag seine beiden Spiele gewonnen und damit einen der beiden ersten Gruppenplätze sicher. Am Morgen gab es gegen den BSC Sachsen-Zwickau ein 28:20 (15:7), am Nachmittag siegten die Flames in einer umkämpften Partie nach zwischenzeitlicher 15:11-Führung gegen die HSG Blomberg-Lippe mit 18:17 (11:10). Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt am Sonntag gleich im ersten Spiel: Dann trifft die HSG um 9 Uhr auf TuS Metzingen, das gegen Zwickau nicht über ein 23:23 hinauskam. Den Bensheimerinnen reicht ein Remis zum Erreichen des ersten Gruppenplatzes und damit zum Einzug ins Turnier-Endspiel, das um 17.45 Uhr angepfiffen werden soll. Der Gruppenzweite spielt ab 16.30 Uhr um Gesamtplatz drei.

