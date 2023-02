Flames starten mit Auswärtssieg in die Rückrunde

Leverkusen/Bensheim. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach starteten wunschgemäß in die Rückserie, in der sie einige Punkte mehr als in der Vorrunde sammeln wollen. Die Flames (9.) gewannen im umkämpften Mittelfeldduell bei Bayer Leverkusen (8.) mit 29:27 (15:15) und zogen mit dem fünften Saisonsieg mit den Werkselfen in der Tabelle nach Punkten gleich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainerin Heike Ahlgrimm zeigte sich erleichtert und war froh darüber, "dass wir uns gegen eine ebenfalls gute Leverkusener Mannschaft belohnt haben". Schließlich musste die HSG bei vielen Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit in Unterzahl agieren, was den Erfolg noch wertvoller macht. Und basierend auf einer starken Abwehr leistete sie sich im Angriff diesmal weitaus weniger Fehler als der Gegner.

Die Begegnung stand lange Zeit auf des Messers Schneide (vor der Pause holten die Flames einen zeitweiligen Dreitore-Rückstand noch auf). Mit einem 3:0-Lauf ging Bensheim/Auerbach in der 40. Minute erstmals in Führung (21:20), lag nun zumeist vorn und bog nach einem parierten Siebenmeter von Vanessa Fehr mit dem 23:26 durch Lotta Heider (52.) vorentscheidend auf die Siegerstraße ein. Zwar kam Leverkusen nochmals auf 26:27 heran (55.), doch die Flames zeigten sich unbeeindruckt und zogen ihr Spiel entschlossen durch. Die meisten Treffer zum Sieg steuerten Friedberger (7/2), Berger (4), van Gulik, Visser (je 3) und Heider (3/2) bei.