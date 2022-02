Das hat in der Frauenhandball-Bundesliga in dieser Saison noch keine Mannschaft geschafft: 18 Tore gegen die SG BBM Bietigheim nach 30 Minuten beziehungsweise 29 Tore nach 60 Minuten zu erzielen. Der HSG Bensheim/Auerbach ist das am Mittwochabend in Bietigheim in der Halle am Viadukt gelungen. Vor 340 Zuschauern lieferten die Flames dem verlustpunktfreien Primus lange Zeit einen überraschend

...