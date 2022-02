Die SG BBM Bietigheim ist in dieser Saison die Über-Mannschaft im deutschen Frauenhandball. In der Bundesliga stehen die Bietigheimerinnen ohne Verlustpunkt an der Spitze des Klassements. In der Gruppenphase der EHF European League war das Team von Coach Trainer Markus Gaugisch ebenfalls nicht aufzuhalten: Am Sonntag fuhr die SG BBM beim rumänischen Vertreter CS Minaur Baia Mare im sechsten

...