Flames gehen als Favorit ins „Match unter Freunden“

Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach starten am heutigen Samstag mit einem „Match unter Freunden“ in das neue Jahr. Die HSG Bad Wildungen ist für die Flames eine Art Dauersparringspartner. In der Sommervorbereitung treffen die beiden Teams seit Jahren regelmäßig aufeinander. Die Trainerinnen Tessa Bremmer (Bad Wildungen) und Heike Ahlgrimm (Bensheim/Auerbach) tauschen sich

...