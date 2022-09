Bereits am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) steht für Fußball-Gruppenligist FC 07 Bensheim die Auswärtspartie bei RW Walldorf II an. Nach einem starken Start mit 13 Punkten aus fünf Begegnungen kassierten die Nullsiebener zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Die in den ersten Wochen treffsichere Offensive schwächelte zuletzt. Defensiv lassen die Bensheimer zu viel zu, wie die bislang 20

