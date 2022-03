Die Generalprobe verlief für die Gruppenliga-Fußballer des FC 07 Bensheim eher unerfreulich: Mit 0:7 unterlagen die Bensheimer am vergangenen Sonntag in einem Testspiel dem baden-württembergischen Verbandsligisten TSG Weinheim. „Was schief gehen konnte, ist schief gegangen“, blickt Andy Zehnbauer auf dieses Spiel zurück, bei dem bereits zur Pause das Endergebnis feststand. Überbewerten will

...