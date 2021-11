Der FC 07 Bensheim II hat in der Fußball-Kreisliga A die fünfte Niederlage in Folge kassiert: Mit 1:3 verloren die Bensheimer am Donnerstagabend das Nachholspiel beim ISC Fürth. 07-II-Trainer Ben Talib war nicht einverstanden mit dem Vortrag seiner Mannschaft im Odenwald. „Wir haben viel zu ängstlich gespielt.“

Insgesamt war der Auftritt der Gäste von vielen Fehlern geprägt. „Wir haben

...