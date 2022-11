FC 07 Bensheim beendet Negativserie mit einem 2:0-Sieg

Der FC 07 Bensheim hat seine Ergebniskrise in der Fußball-Gruppenliga beendet. Der 2:0 (0:0)-Heimerfolg über den TSV Seckmauern war der erste Dreier für die Nullsiebener nach zuvor neun sieglosen Partien in Folge. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match waren die Platzherren zweimal nach Freistößen erfolgreich. Luca Blüm traf nach einem Freistoß von Dennis Konietzko aus zehn Metern

...