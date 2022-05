Mit drei Siegen hatten die Teams des TC Zwingenberg ein erfolgreiches Tennis-Wochenende.

Die Herren 50 gewannen in der Kreisliga 5:1 beim SV Klein-Gerau. In den punkteten Ralph Johann mit 6:3, 1:6, 10:5, Jörg Rippert mit 6:2, 6:3 und Frank Weber mit 6:3, 6:1. Beide Doppel wurden gewonnen und brachten so den Sieg nach Hause. Dabei war das erste Doppel von Johann/Rippert mit 7:5, 6:2

...