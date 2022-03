Tennisclub Zwingenberg startet am Sonntag in die Saison

Zwingenberg. An diesem Sonntag, 3. April, startet der Tennisclub Zwingenberg offiziell in die neue Saison. Wie Pressewart Heiko Dräger berichtet, wurde die vereinseigene Tennisanlage am Gießer Weg am vergangenen Samstag im Rahmen eines Arbeitseinsatzes wieder startklar gemacht: „Wir haben mit der tatkräftigen Unterstützung vieler Mitglieder die Tennisplätze und die komplette Anlage für den Saisonbetrieb 2022 gerüstet. Am kommenden Samstag wird der Spielbetrieb an der frischen Luft offiziell wieder aufgenommen.“ Dräger macht in diesem Zusammenhang auf das „Schnupperjahr“-Angebot des TC aufmerksam: „Mit dieser Option kann jeder für eine geringe Gebühr den Verein und den Sport eine Saison lang kennenlernen. Eine tolle Gelegenheit, um viele nette Menschen zu treffen und das Vereinsleben zu entdecken.“ Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Tennisclubs Zwingenberg. / red

