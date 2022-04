Der Tennisclub Zwingenberg (TCZ) weist auf seine Jahreshauptversammlung hin, die am 29. April, Freitag, ab 19 Uhr im Clubhaus (Gießer Weg 10) stattfindet. Wie Vorsitzender Ralph Johann in seiner Einladung an die Mitglieder schreibt, soll die Sitzung den Teilnehmern „nicht nur die Möglichkeit geben, sich über die Aktivitäten ihres Vereins zu informieren, sondern auch eigene Ideen, Anregungen

...