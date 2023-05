Bietigheimer Meisterjubel und Flames freuen sich auf European League

Bietigheim/Bensheim. Das Spiel verloren, aber das Ticket nach Europa gewonnen: Für die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach endete der 23. Bundesliga-Spieltag am Samstagabend zwar mit einer 21:34-(10:20)-Niederlage bei der SG BBM Bietigheim, der Ärger über die Pleite in der Sporthalle am Viadukt dürfte sich bei den Flames allerdings in Grenzen halten. Da die SG BBM mit dem klaren Erfolg über die HSG das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg in dieser Saison perfekt machte, ist der Vize-Pokalsieger aus Südhessen in der kommenden Spielzeit 2023/24 für die EHF European League startberechtigt – eine Premiere für die Flames.

Dass Bietigheim relativ ungefährdet den vierten Meistertitel einfahren würde, stand angesichts der deutlichen Pausenführung bereits nach 30 Minuten fest. Allerdings boten die Flames dem verlustpunktfreien, alten und neuen Deutschen Meister in der Anfangsphase durchaus Paroli. Amelie Berger brachte das Team von Heike Ahlgrimm mit 3:2 nach vorne (4.). Nach etwa zehn Minuten ging die SG BBM vor allem in der Abwehr deutlich aggressiver zu Werke und ließ den Gästen kaum noch Raum für gut vorbereitete Abschlüsse.

Mit einem engerischen Zwischenspurt und vielen einfachen Toren setzte sich die Mannschaft von Meister-Coach Markus Gaugisch auf 17:7 ab (25.). Die Flames blieben in dieser Sequenz über sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Den besseren Einstieg in den zweiten Abschnitt erwischte Bensheim/Auerbach. Nachdem die ersten fünf Minuten auf beiden Seiten torlos verliefen, verkürzten Amelie Berger und und Isabell Hurst mit einem Doppelschlag den Rückstand zunächst auf 12:20 (36.).

Bis zur 40. Minuten kamen die Flames auf sechs Tore heran (16:22). Anschließend zog Bietigheim allerdings wieder davon. Nach der Schlusssirene floss der Sekt bei der SG BBM in Strömen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball Flames können auch bei Niederlage feiern Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Frauenhandball-Bundesliga Bietigheimer Matchball ausgerechnet gegen die Flames Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1