70 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Esther Berg ihren zweiten Treffer an diesem Abend erzielte und ihre Mannschaft erlöste. Es war der Siegtreffer zum 22:21 (14:15) des SV Erbach gegen die HSG Langen. In der Schlussminute ließen die Bezirksoberliga-Handballerinnen des neuen SVE-Trainers Bernd Meyer nichts mehr zu und durften damit einen gelungen Start in die neue Runde feiern.

