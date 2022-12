Bergsträßer Sport-Notizen

Einhäuser Befreiungsschlag

Einhausen. Nach einer langen Pechsträhne feierten die Bezirksoberliga-Damen des BSC Einhausen mit dem 6:1 beim Schlusslicht TV Seeheim das ersehnte Erfolgserlebnis. Dabei profitierten sie von zwei kampflos errungenen Punkten, da die Gastgeberinnen nicht in kompletter Besetzung angetreten waren. Katharina Fasser zeigte in den Einzeln mit zwei Siegen eine makellose Leistung; zudem punkteten K. Fasser/Neumann, Christine Neumann, Silvia Fasser sowie Andrea Hölzel. Das Satzverhältnis von 18:6 unterstrich die Einhäuser Überlegenheit. std

Primus zu stark für den TSV

Reichenbach. Die Spieler des TSV Reichenbach gaben sich große Mühe und enttäuschten nicht, teils gab es knappe Niederlagen in engen Matches, aber letztlich unterlagen sie klar mit 1:9 dem ungeschlagenen Bezirksklassen-Tabellenführer TTC Hornbach; nur Mirko Jährling blieb der Ehrenpunkt mit einem Dreisatzsieg vergönnt. Damit schlossen die Lautertaler als Tabellensechster mit 5:11 Punkten die Vorrunde ab und können sich noch nicht in Sicherheit wiegen, zumal sich die abstiegsbedrohten TSV Hambach und SSG Bensheim für die Rückserie laut Wechselliste verstärkt haben. red

Trauer um „Heinz“

Hambach. Der TSV Hambach trauert um Heinrich Mainz, der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Mainz, der von seinen Sportkameraden nur Heinz genannt wurde, schloss sich 1971 der TT-Abteilung des TSV an. Seine sportliche Heimat fand der Träger der Goldenen Spielernadel des Landesverbandes über 50 Jahre lang in den Mannschaften drei bis sechs in der 2. und 3. Kreisklasse. Der gebürtige Fuldaer sorgte bei vielen Festen mit seiner Ziehharmonika für gute Stimmung. Als gelernter Bäcker war er nach einem Berufswechsel bis 1995 im Polizeidienst in Weinheim und Heppenheim tätig. Mainz hinterlässt neben seiner Frau Helga einen Sohn und ein Enkelkind. gol/ü