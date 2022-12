Die FSG Bensheim geht als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga C in die Winterpause. Der 4:0-Heimsieg im letzten Spiel des Jahres war am Samstag ein versöhnlicher Jahresabschluss der Weststädter, die eine überzeugende Vorstellung ablieferten und den Gegner nach Belieben beherrschten. Der direkte Konkurrent TSV Elmshausen wurde hingegen vom Wintereinbruch in der Nacht zum Sonntag ausgebremst,

...