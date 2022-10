Bergsträßer Sport-Notizen

SG Gronau mit Zwischenspurt

Kreisliga: SG Gronau – VfL Bensheim 9:4. Die SG kam mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln, nur Alpers/Werner unterlagen C. Hink/Böhm. Die Gäste glichen durch Böhm gegen Kühn aus, danach zog Gronau durch fünf Siege in Folge (Marquardt, Russ und Werner jeweils 3:0) auf 7:2 davon. Kühn verlor das Spitzenspiel gegen Christian Hink und auch Alpers unterlag im vorderen Paarkreuz Böhm. Mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg sicherten Marquardt und Russ den Sieg nach zwei Stunden Spielzeit. – SG-Punkte: Kühn/Russ, Marquardt/Volk, Alpers, Marquardt (2), Russ (2), Werner, Volk. – VfL-Punkte: Ch. Hink/Böhm, C. Hink, Böhm (2). red

Derby geht klar an TTC 2010

1. Kreisklasse: TTC 2010 Lorsch – TTV Topspin IV 9:3. Überraschend deutlich entschieden die 2010er vor engagiertem Publikum das Lorscher Kreisklasse-Derby in der Wingertsberg-Sporthalle für sich und übernahmen damit die Tabellenführung. Den Grundstock für den klaren Sieg bildeten eingangs drei Doppel-Erfolge der Gastgeber durch Ludwig/Fehr, Stier/Hoppe und Maiberger/Platte jeweils im fünften Satz. Im Einzel entwickelten sich brisante Ballwechsel mit einer unerwarteten 8:1-Führung für die 2010er, ehe der Topspin-Vierten nur noch zwei Ergebniskorrekturen gelangen. – Weitere Punkte f. TTC 2010: Fehr (2), Ludwig, Maiberger, Platte, Hoppe. – Punkte Topspin IV: Lammer (2), Mazurek. red