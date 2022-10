Bergsträßer Sport-Notizen

SSG gleich 4:8-Rückstand aus

Bensheim. Nach fast vier Stunden erkämpfte sich die SSG Bensheim II in ihrem Saisonauftaktmatch ein leistungsgerechtes 8:8-Unentschieden gegen Kreisliga-Tabellenführer TTV Topspin Lorsch III. Die Gäste traten mit nur fünf Spielern an und boten mit Harald Metz jedoch mehr als nur einen Ersatzmann im vorderen Paarkreuz auf. Die Bensheimer mussten u. a. auf ihren verletzten Spitzenspieler Povazan verzichten. Neben zwei geschenkten Punkten siegten zunächst nur Hunger/Antes und Antes für die SSG, so dass Topspin scheinbar entscheidend auf 8:4 davonzog. Doch eingeleitet von einem Fünfsatz-Erfolg von Frank Christophel bliesen die Bensheimer zur Aufholjagd. Seeger und ein weiterer kampfloser Punkt bedeuteten das 7:8, ehe das glänzend aufgelegte Doppel Hunger/Antes noch souverän ausglich. - Topspin-Punkte: Metz/Schlegel, Metz (2), Schlegel (2), Honig (2) und Wiegand. red

Reichenbach siegt kampflos

Reichenbach. Gegen die SSG Bensheim kam der TSV Reichenbach um Mannschaftsführer Werner Bitsch in der Bezirksklasse zu einem kampflosen 9:0-Sieg. Bitsch & Co. waren schon enttäuscht, dass ihre Sportsfreunde aus Bensheim aufgrund zu vieler verletzter Spieler keine Mannschaft stellen konnten. Nun bereiten sich die Reichenbacher auf das schwere Auswärtsspiel am Freitag (20.15 Uhr) in Auerbach vor. red

BSC dreht erst nach 3:3 auf

Einhausen. Die Herrenmannschaft des BSC Einhausen festigte mit ihrem zweiten Saisonerfolg und 4:0 Punkten den zweiten Platz in der 2. Kreisklasse West. Beim 6:3 gegen die SG Gronau II entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Nach dem 3:3-Zwischenstand behielten die Gastgeber erst im zweiten Spielabschnitt die Oberhand. – Punkte, BSC: Brauch/Fenske; Michael Glanzner (2), Fenske (2), Brauch. - SG: Mößinger/Lingelbach; Mößinger und Degenhardt. std