Die FSG Bensheim bleibt in der Fußball-Kreisliga C ungeschlagen. Im neunten Saisonspiel fuhren die Weststädter den achten Dreier ein. Beim 4:0-Sieg beim TSV Elmshausen profitierte die FSG gestern von zwei frühen Toren. „Ich glaube, wir waren mit den Köpfen noch in der Kabine“, ärgerte sich Andreas Helfrich vom TSV-Vorstand über das 0:2 nach acht Minuten.

Nachdem die Gastgeber in der

...