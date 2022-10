Bergsträßer Sport-Notizen

Erfolglose TTC-Teams

Heppenheim. Für die vier Heppenheimer Tischtennismannschaften sprang zum Saisonstart nichts Zählbares heraus. In der Verbandsliga unterlag die TTC-Erste dem stark besetzten TTC Langen III 3:9 erwartungsgemäß mit 3:9. Neben Neuzugang Thomas Klevenz (im Doppel mit Dreißigacker und im Einzel) punktete nur noch Andreas Kessler.

Einen herben Dämpfer bekam gleich der TTC II in der Bezirksoberliga mit dem 3:9 gegen den TTC Ginsheim. Es punkteten: Kessler/Druffel, Klicks/Zeißler und Kessler. Das Bezirksliga-Nachbarderby gegen Topspin Lorsch II (6:9) hielt Heppenheim III lange Zeit offen, führte sogar mit 5:4. Im zweiten Abschnitt drehten die Gäste jedoch das Spiel. - Punkte; TTC: Druffel/Knapp, Elbert/Müller, Stimmler (2) Druffel; Topspin: Baumgart/Nacimiento; Nacimiento, Baumgart (2), Metz, Bretzer, Honig (2), Schlegel. Chancenlos blieb der TTC IV im Kreisliga-Stadtderby gegen den TV Ober-Laudenbach (2:9). drei/ü

Starke Gronauer Doppel

Gronau. Ohne Spitzenspieler Kühn gewann die SG Gronau ihr Kreisliga-Auftaktspiel beim ebenfalls ersatzgeschwächten TV Bürstadt V klar mit 9:2. Mit drei Doppelsiegen wurde der Grundstein gelegt. – SG-Punkte: Marquardt/Volk, Alpers/Werner, Russ/Mößinger, Marquardt (2), Alpers, Russ, Mößinger, Volk. red

BSC gibt nur drei Sätze ab

Einhausen. Die in der 2. Kreisklasse neu beginnende erste Herrenmannschaft des BSC Einhausen startete mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen den TTC Gadernheim, dem nur drei Satzgewinne gelangen, in die Saison. – BSC-Punkte: Michael Glanzner/Husseini, Brauch/Fenske in den Doppeln und Einzeln. std