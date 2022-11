„Wir gehen als Jäger in dieses Spiel, Fürth ist der Favorit“, erklärt Moritz Brandt, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten HSG Bensheim/Auerbach, vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen die HSG Fürth/Krumbach. Die Odenwälder kommen als Tabellendritter (12:2 Punkte) in die AKG-Sporthalle, aber Bensheim ist auf Tuchfühlung, liegt mit 12:4 Punkten direkt dahinter auf Platz vier.

Und

...