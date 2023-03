Wie ihr sicher unterwegs seid

Wenn ihr draußen unterwegs seid, zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder nach Hause, dann müsst ihr immer gut auf euch aufpassen. Nur über die Ampel gehen, wenn ihr grün habt und Straßen nur an Zebrastreifen überqueren, nachdem ihr geprüft habt, dass kein Auto kommt.

Aber es kann auch vorkommen, dass euch fremde Menschen ansprechen. Hierbei ist ganz wichtig: wenn ihr den Menschen nicht kennt, dann geht nicht mit ihm mit. Ganz egal was er euch sagt. Ihr dürft und sollt auch „Nein“ sagen. Auch zu Erwachsenen. Wenn ein Erwachsener zu euch kommt, weil er Hilfe braucht, müsst ihr ihm nicht helfen. Schaut ob andere Erwachsene in der Nähe sind und holt sie dazu. Nur Erwachsene helfen anderen Erwachsenen, die ihr nicht kennt.

Und ganz wichtig: Sobald euch eine Situation komisch vorkommt, geht weg und erzählt euren Eltern davon. Egal wie klein die Sache auch war. Macht immer laut auf euch aufmerksam, wenn ihr euch unwohl fühlt. Wenn Menschen in Uniform in der Nähe sind, wie Feuerwehrleute oder Polizisten, dann wendet euch an sie.

Wenn euch ein Erwachsener anfasst, dann wehrt euch dagegen. Wenn ein Auto nah bei euch anhält, lauft einfach weiter und bleibt nicht davor stehen. Passt auf euch auf und befolgt diese Hinweise, dann seid ihr sicher unterwegs! fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf: www.bergstraesser-anzeiger.de