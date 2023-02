Am 14. April ist die Eröffnung der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim. Sie endet am 8. Oktober und kann somit fast sechs Monate besucht werden. Die Bundesgartenschau ist eine deutsche Ausstellung zum Gartenbau, in die auch Themenbereiche wie Landschaftsarchitektur einfließen. Sie findet alle zwei Jahre in verschiedenen deutschen Städten statt.

Im Rahmen einer Bundesgartenschau gibt es

...