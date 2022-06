Bergstraße. In Darmstadt, Rüsselsheim, Groß-Gerau, Griesheim und Heppenheim stiegen Menschen am Sonntag für eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende aufs Fahrrad. Bis zu 250 Teilnehmer waren am Nachmittag zeitweise unterwegs, um gegen den Ausbau der Autobahnen A 67, A 5 und A 60 zu demonstrieren. Auch am Bensheimer Bahnhof war ein Haltepunkt. „Wald statt Asphalt“ lautete das Motto der

...