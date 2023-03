Was macht man nach der Schule?

Liebe Kinder, wist ihr schon was ihr nach der Schule mal machen wollt? Es gibt so viele verschiedene Berufe, die man nach der Schule machen kann. Aber kann man einfach so einen Beruf anfangen, auf den man Lust hat?

Das kann man nicht. Man muss den Beruf nämlich erst einmal lernen, damit man ihn auch richtig ausüben kann. Und lernen tut man einen Beruf in einer Ausbildung. Egal ob der Bäcker, die Metzgerin, der Elektriker, die Maschinenführerin oder der Straßenbauer: sie alle haben vor ihrer Arbeit eine Ausbildung gemacht, um den Beruf zu lernen.

Eine Ausbildung findet in einem Betrieb statt, bei dem schon Leute arbeiten, die die Ausbildung abgeschlossen haben. Sie erklären euch, worauf ihr achten müsst und bringen euch bei, wie der Beruf täglich aussieht und wie er funktioniert.

Der zweite Teil der Ausbildung findet dann in einer Schule statt, die sich speziell darum kümmert, Menschen das Wissen, das sie für den Beruf benötigen, beizubringen. Dabei geht es auch um Dinge wie: Worauf mus ich bei einem Arbeitsvertrag achten? Und wie lange darf ich Urlaub und Pause machen?

Für manche Berufe reicht eine Ausbildung nicht aus. Dafür muss man dann nach der Schule noch eine Universität besuchen und studieren. fw