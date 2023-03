Die Aufgaben eines Bürgermeisters

Liebe Kinder, gestern standen im Kreis Bergstraße gleich dreimal Bürgermeisterwahlen an: In Heppenheim, Wald-Michelbach und Abtsteinach. Aber wisst ihr überhaupt, welche Aufgaben ein Bürgermeister erledigt und wie er gewählt wird? Ich habe mich einmal für euch schlau gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ist das Oberhaupt einer Stadt oder einer Gemeinde. Er oder sie wird für eine bestimmte Zeit gewählt und übt dieses Amt meistens hauptamtlich oder auch ehrenamtlich aus.

Zu den Hauptaufgaben gehört , die Stadt oder die Gemeinde zu leiten. Dabei entscheidet und berät der Bürgermeister mit, ob eine neue Brücke oder ein Kindergarten gebaut wird.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Goethe-Gymnasium Fragestunde mit der Bensheimer Bürgermeisterin am "Goethe" Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Rathaus Bensheim braucht Platz für Geflüchtete Mehr erfahren

Vor allem repräsentiert er seine Gemeinde nach außen. Zum Beispiel empfängt er Besucher, die sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. So empfing zum Beispiel auch die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein den Fußballspieler Sebastian Rode, der sich in das Buch für Ehrengäste eintrug.

Manchmal leitet der Bürgermeister auch den Stadtrat oder den Gemeinderat. Je nach Bundesland ist er auch für die Verwaltung zuständig.

Die Wahl des Bürgermeisters ist in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich. In einigen Ländern wählen die Einwohner der Stadt ihren Bürgermeister selbst. Dabei entscheiden sie zwischen Kandidaten, also Menschen, die gerne Bürgermeister werden wollen. Das nennt man eine direkte Wahl. So ist es beispielsweise auch bei uns in Hessen. In anderen Ländern wählt das Parlament der Stadt den Bürgermeister. Bis bald, eurer Fred Fuchs. ad/red