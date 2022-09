Selbstbehauptung für Kinder

Im Lautertal fand jetzt ein Selbstbehauptungskurs für Kinder statt. Dort haben die Kinder gelernt, wie sie sich gegenüber Erwachsenen durchsetzen können, wenn es zu gefährlichen Situationen kommt.

Wichtig sind dabei zum Beispiel die drei L’s. Licht, Lärm und Leute. Wenn ihr bedrängt oder verfolgt werdet und euch Unwohl fühlt, dann sollte ihr euch an die drei L’s halten. Ihr solltet ins Licht laufen, also an helle und gut beleuchtete Orte. Am besten dorthin wo viele andere Menschen sind. Und Lärm solltet ihr dabei machen, damit die anderen Menschen auf euch aufmerksam werden und euch helfen können.

Damit es zu solchen gefährlichen Situationen am besten gar nicht erst kommt, solltet ihr immer aufmerksam sein, wenn ihr draußen unterwegs seid. Haltet Abstand zu Autos und anderen Menschen, die ihr nicht kennt. Und sobald euch etwas komisch vorkommt, holt ihr einen Erwachsenen und erzählt ihm davon.

Im Kurs haben die Kinder auch gelernt, was sie tun müssen wenn sie in einer gefährlichen Situation sind und zum Beispiel festgehalten werden. Dann sollen sie laut sein und gegen das Schienbein des Angreifers treten, um dann wegzurennen. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de