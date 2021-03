Nachdem der seitherige Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen Björn Gutzeit als neuer Vizepräsident zum Polizeipräsidium Frankfurt am Main wechselte, wurde nun Rudi Heimann mit der kommissarischen Wahrnehmung dieses Amtes in Südhessen betraut. Er hat zwischenzeitlich seine Arbeit in Darmstadt aufgenommen.

AdUnit urban-intext1

Rudi Heimann ist Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Selters/Taunus. Der 54-Jährige trat 1982 in den Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) ein, wo er anschließend seine Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst begann. Nach seiner Zeit im gehobenen Dienst folgte im Jahr 2001, nach erfolgreichem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster, der Aufstieg in den höheren Polizeidienst. Neben verschiedenen Führungsfunktionen beim Polizeipräsidium Frankfurt, war Rudi Heimann unter anderem Referent im Referat Einsatz beim Hessischen Ministerium des Innern sowie als Abteilungsleiter der II. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich und als Leiter des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen im Einsatz. Zuletzt bekleidete der neue Vizepräsident das Amt des Leiters der Zentralen Ausländerbehörde in Gießen. red