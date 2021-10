Das Kreiskrankenhaus in Heppenheim hat mit der bisherigen Besucherregelung gute Erfahrungen gemacht, deshalb ist die 2G-Option aktuell keine Alternative für die Einrichtung. Die Zahlen der Covid-19-Patienten bewegen sich in der Klinik in der Kreisstadt unverändert auf niedrigem Niveau.

