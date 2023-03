Neue Gäste auf Ziele im Vorderen Odenwald aufmerksam machen

Mit Blick auf die Odenwaldhügel laden zwei weiße Sessel zu einer Auszeit ein. Nur ein Schritt durch die Terrassentür trennen das modern eingerichtete Zimmer der Ferienwohnung von dieser Idylle. Der Vordere Odenwald ist in Sachen Unterkünfte kein bisschen alt und verstaubt, sondern hat viel zu bieten – und das möchte die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) an Auswärtige, aber auch an

...