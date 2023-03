Medienbildungstag am Samstag in Bensheim

Bergstraße. Die Kreisschüler- und Kreiselternvertretung veranstaltet gemeinsam mit dem Kreis Bergstraße am Samstag (18.), 10 bis 16 Uhr, den ersten Medienbildungstag Bergstraße an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim.

Der Aktionstag richtet sich an Lehrkräfte und Schüler sowie deren Eltern mit dem Themenschwerpunkt „Wieviel Digitalität braucht guter Unterricht?“.

Das Programm verspricht einen spannenden Mittag: Die beiden Referenten Frajo Ligmann und Valentin Wilczek berichten über die Integration von digitalen Medien und sozialen Netzwerken in den Schulalltag. In einer Podiumsdiskussion wird Schirmherr Landrat Christian Engelhardt mit Vertretern aus der Schullandschaft und Experten über die Einbindung der KI in den Schulen debattieren.

Insgesamt zwölf Informationsstände verschiedener Schulen und Institutionen der Region geben den Teilnehmern die Möglichkeit, tiefer in die Thematik einzusteigen und voneinander zu lernen. Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen runden das Programm ab.

Im Rahmen des Medienbildungstages wird auch der erste Medienbildungspreis in drei Kategorien verliehen: Er zeichnet innovative digitale Projekte und Konzepte an Schulen aus dem Kreis aus. Schulen aller Schulformen, Lehrkräfte sowie Schüler konnten sich bewerben oder Lehrkräfte für ihre digitalen Projekte nominieren. Es ist ein Ehrenpreis, der mediale Aufmerksamkeit für die ausgezeichneten Schulen beziehungsweise Projekte bringt. red