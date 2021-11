Kreis Bergstraße startet Aktion gegen Gewalt an Frauen

Bergstraße. Der 25. November wird alljährlich von Gewalt betroffenen Frauen gewidmet. Es ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. An diesem Aktionstag bekunden Menschen weltweit ihre Solidarität mit Betroffenen. Aus traurigem Anlass: In Deutschland erleben 25 Prozent aller Frauen körperliche und/oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Fast immer sind hier auch Kinder mit betroffen.

Der Kreis Bergstraße macht seit Jahren mit der Aktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ auf das Thema aufmerksam. Dabei werden Brötchentüten mit dem Slogan „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte! Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ in Bäckereien ausgegeben. Der Slogan ist dabei in verschiedenen Sprachen zu lesen und weist auf die Hilfs- und Unterstützungsangebote im Kreis hin.

Den Auftakt für die diesjährige kreisweite Brötchentütenaktion machten die Verwaltungsspitzen von Kreis und Kommunen sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten mit einer gemeinsamen Fotoaktion: Sie alle unterstützen seit Jahren die Aktion des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße, dem die örtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, das Frauenhaus und örtliche Beratungsinstitutionen angehören, und bringen das Thema „Häusliche Gewalt“ in die Öffentlichkeit.

Zudem wird – wie in jedem Jahr – Flagge gezeigt: Seit genau 20 Jahren wird zum 25. November an vielen Orten die Fahne „Frei leben – Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst, so auch seit vielen Jahren im Kreis Bergstraße. Auch in diesem Jahr wollen die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Kreises gemeinsam ein Zeichen setzen und hissen die Fahnen an den Rathäusern, vor dem Landratsamt und auf öffentlichen Plätzen, damit diese im November erneut kreisweit wehen. red

