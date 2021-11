Am morgigen Dienstag, 9. November, lädt die Gemeinde wieder zum Gedenken an die der Opfer von Nationalsozialismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt ein. Erinnert wird bei der Veranstaltung auch an das Schicksal der jüdischen Familie Lösermann, die in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 im Zuge der Novemberpogrome aus ihrer Heimatgemeinde Einhausen vertrieben wurde. 2019 erhielt der

...