Klasse Medien vermittelt Medienkompetenz im besten Wortsinn

Bergstraße. Klasse Medien – das medienpädagogische Projekt des Bergsträßer Anzeigers für die weiterführenden Schulen mit allen ihren Schulformen – wird nach einer coronavirus-bedingten Zwangspause fortgesetzt. So wirklich „pausiert“ hat die in ihren Anfängen als „Schüler machen Zeitung“ bezeichnete Initiative zwar nicht, aber in den Hochphasen der Pandemie stand den Schulen – nachvollziehbarerweise – nicht der Sinn danach. Jetzt erinnert der BA wieder an das Projekt, in das Lehrende und Lernende jederzeit im Laufe eines (Schul-)Jahres einsteigen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klasse Medien – die Teilnahme ist jederzeit möglich „Klasse Medien“, ein medienpädagogisches Projekt des Bergsträßer Anzeigers, wendet sich an weiterführende Schulen; die Teilnahme ist durch die Unterstützung der Kooperationspartner Sparkasse Bensheim, GGEW AG und Landesmedienanstalt Hessen kostenlos. Der Einstieg in das Projekt ist das gesamte (Schul-)Jahr über möglich; die Dauer der Zeitungslieferung ist von zwei bis fünf Wochen (und bei Bedarf auch darüber hinaus) frei wählbar. Die gedruckte Zeitung wird im gewünschten Zeitraum im Klassensatz an die Schule geliefert, außerdem erfolgt für alle Teilnehmer einer Lerngruppe die Freischaltung der digitalen Ausgabe. Begleitende, modular aufgebaute Unterrichtsmaterialien werden den Lehrkräften zum Download zur Verfügung gestellt. Zum Angebot gehören – auf Wunsch – zum Beispiel auch Besuche von Redakteuren und Fotografen in den Klassen oder eine Druckereibesichtigung. Anmeldung: Bergsträßer Anzeiger, Medienhaus am Ritterplatz, Rodensteinstraße 6, 64625 Bensheim, Telefon: 06251/1008-16, Telefax: 06251/1008-18, E-Mail: ba-service@bergstraesser-anzeiger.de Es besteht auch die Möglichkeit zur Online-Anmeldung: www.bergstraesser-anzeiger.de/klasse_medien Fragen zum Anmeldeprozedere für das Projekt beantworten Beate Kuhn beziehungsweise das Team des BA-Kundenservice (Telefon: 06251 / 1008-16, E-Mail: kundenservice@bergstraesser-anzeiger.de) sowie Andrea Mizera (Telefon: 06251 / 1008-50, E-Mail: amizera@bergstraesser-anzeiger.de); Fragen zum Konzept beantwortet Michael Ränker (Telefon: 06251 /1008-46, E-Mail: mraenker@bergstrasser-anzeiger.de). www.bergstraesser-anzeiger.de/klasse_medien mik

Erklärtes Ziel von Klasse Medien ist und bleibt es, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, im besten (Wort-)Sinne des Begriffs „Medienkompetenz“ die Fähigkeit zu entwickeln, Medien sinnvoll zu nutzen, um sich im täglichen Informationsdschungel besser zurechtzufinden: Wie recherchiere ich, welchen Quellen kann ich trauen – und wie fasse ich Informationen so in Worte, dass sie auch anderen Nutzen bringen?

Das Projekt vermittelt Grundkenntnisse über den Aufbau der Tageszeitung, die Recherche von Informationen und die journalistischen Darstellungsformen (von der Meldung bis zum Kommentar). Hinterfragt werden auch Begriffe wie „Objektivität“ oder „Meinungsvielfalt“ oder „Fake News“.

Die Zeitung dient dabei stets als Quelle für inhaltliche Recherchen. Die Klasse-Medien-Macher sind sich sicher, ein Paket zu schnüren, das für die Schülerinnen und Schüler Gewinn bringt und den Unterricht fächerübergreifend bereichern kann.

Den Lerngruppen werden – kostenlos – die modular aufgebauten Unterrichtsmaterialien, die mehrwöchige Lieferung der gedruckten Tageszeitung im Klassensatz, der Zugang zur digitalen Ausgabe (die auch während wie auch immer gearteter Corona-Einschränkungen zugänglich ist) und anderes mehr (Druckereibesichtigung, Redakteursbesuch) zur Verfügung gestellt.

Unterstützt wird der Bergsträßer Anzeiger dabei von den langjährigen Projektpartnern GGEW AG und Sparkasse Bensheim sowie der Landesmedienanstalt Hessen. mik