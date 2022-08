Von Thomas Tritsch

Zwei Jahre mussten die Organisatoren des Bergsträßer Jazzfestivals warten: Jetzt wurde am Bensheimer Bürgerwehrbrunnen wieder geswingt. Und das gleich zwölf Stunden lang. Mit der Rückkehr des Formats „Jazz von 10 bis Zehn!“ feierte die Reihe am Samstag ihren alljährlichen Höhepunkt. Zahlreiche Musikfreunde kamen ab Vormittag in die Innenstadt, um auf der geselligen

...